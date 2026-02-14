9.7 C
In fiamme un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi, paura a San Miniato

Intervento dei vigili del fuoco in via Trento: densa colonna di fumo nero visibile anche dagli automobilisti in transito sulla superstrada

Cronaca
REDAZIONE
In fiamme un'auto sotto il cavalcavia della FiPiLi (foto vigili del fuoco)
SAN MINIATO – Fiamme nella notte a San Miniato, dove il rogo di un’autovettura ha fatto scattare l’allarme a ridosso della principale arteria di collegamento regionale. Erano le 21,30 circa di ieri quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza in via Trento, proprio sotto uno dei cavalcavia della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Un’auto parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, che in pochi minuti l’hanno completamente distrutta, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche dagli automobilisti in transito sulla superstrada.

L’intervento dei pompieri ha permesso di domare l’incendio in tempi rapidi, evitando che il calore potesse propagarsi ulteriormente o coinvolgere altri mezzi. Una volta spenti i focolai, i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo sulla struttura sovrastante della FiPiLi: fortunatamente, non sono stati riscontrati danni strutturali al cavalcavia, che resta regolarmente agibile. L’area è stata messa in sicurezza per consentire la successiva rimozione della carcassa carbonizzata del veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Miniato per i rilievi di rito. Restano da accertare le cause che hanno dato origine al rogo: i militari non escludono alcuna pista, dal possibile cortocircuito elettrico al gesto doloso, anche se al momento non sarebbero stati rinvenuti inneschi evidenti nelle immediate vicinanze del mezzo.

© Riproduzione riservata

