Maltratta ripetutamente la ex compagna, ventenne va in carcere

|
Getting your Trinity Audio player ready...
VOLTERRA – Maltratta ripetutamente la ex compagna, va in carcere.
I carabinieri della stazione di Volterra hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa, su richiesta della procura.
Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un ventenne ritenuto responsabile di reiterate condotte di violenza, minaccia e atti persecutori ai danni della sua ex compagna.
L’ordinanza scaturisce da una complessa e tempestiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Volterra e coordinata dalla sezione specializzata in materia di “codice rosso” della procura di Pisa. Le indagini hanno permesso di raccogliere significativi elementi probatori relativi a una serie di comportamenti violenti e vessatori, culminati in una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 ottobre.
A seguito dell’episodio, un familiare della persona offesa ha formalizzato la denuncia, innescando l’immediata attivazione della procedura prevista dal codice rosso, normativa che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.
L’esecuzione della misura cautelare in carcere si è resa necessaria per interrompere la spirale di violenza e assicurare la tutela della vittima. L’uomo è stato rintracciato e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pisa.