Paura nella notte a Calcinaia: frana colpisce un’auto in transito sulla Provinciale

CALCINAIA – Attimi di paura lungo la Via Francesca, nel territorio comunale di Calcinaia. Nella notte, poco prima dell’una, un movimento franoso ha interessato la strada provinciale proprio mentre transitava una vettura.

Il distacco, composto da terra e piccoli alberi, ha colpito parzialmente l’automobile, bloccandola. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. I pompieri hanno lavorato per liberare il mezzo dai detriti e per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto dal cedimento.

Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’evento sono accorsi i carabinieri delle stazioni di Bientina e Santa Maria a Monte per la gestione della viabilità e i tecnici della Provincia di Pisa per le verifiche sulla carreggiata.