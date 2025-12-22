Rottweiler aggrediscono ragazzina di 11 anni: salvata da un finanziere fuori servizio

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nei giorni scorsi, un finanziere del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, a bordo della propria autovettura, nel Comune di Cascina, a Musigliano, ha notato sulla careggiata tre cani di grossa taglia, razza Rottweiler, che stavano aggredendo una ragazzina di circa 11 anni in prossimità della fermata di uno scuolabus.

Il militare ha inolre constatato la presenza di un uomo e di una donna – risultati, poi, proprietari degli animali – nel vano intento di far desistere i cani dall’aggressione.

Il coraggioso finanziere, noncurante della propria incolumità e animato da spirito di altruismo e grande senso di responsabilità, da solo e a mani nude, è intervenuto per trarre in salvo la giovane, scendendo dal proprio veicolo e, con repentina destrezza, ha sottratto la bambina dall’accerchiamento dei cani, sollevandola in braccio per poi ripararla, in sicurezza, all’interno della propria auto.

La minore, apparsa visibilmente spaventata, irrigidita, aveva il giubbotto completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo.

Il militare, sinceratosi dell’assenza di immediate conseguenze negative sullo stato di salute della giovane malcapitata, l’ha accompagnata dalla madre nell’abitazione di famiglia, poco distante.

Successivamente, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa e sottoposta a visita ed esami da parte dei sanitari, alla minore è stata riconosciuta una prognosi di 21 giorni da astensione dall’attività scolastica e sportiva per multipli morsi di cane alle gambe.

I genitori della minore hanno sporto regolare denuncia, al gruppo della Guardia di Finanza di Pisa, nei confronti dei proprietari degli animali, per lesioni personali colpose, al vaglio della procura di Pisa.

Sono in corso accertamenti finalizzati alla destinazione degli animali al fine di valutare il rischio e garantire la sicurezza pubblica.