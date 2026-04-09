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Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana

Del ritrovamento è stata prontamente informata la procura di Pisa. Plauso della sindaca Linda Vanni: "Attività fondamentale per la sicurezza"

Cronaca
REDAZIONE
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La polizia locale scopre 30 chili di marijuana in un casolare a Montopoli (foto comune di Montopoli)
1 ' di lettura

MONTOPOLI – Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Nel primo pomeriggio di ieri (8 aprile) la polizia locale di Montopoli ha svolto un controllo in un fabbricato, un’operazione che ha portato al ritrovamento di un vero e proprio deposito di stoccaggio di materiale stupefacente.

La squadra, capitanata dalla comandante Susanna Pisanò e composta dall’assistente scelto Fabrizio Michele e l’agente Igor Jaksic, arrivata sul posto si è trovata di fronte a chili di sostanza stupefacente lasciata lì ad essiccare. La natura della sostanza è stata accertata direttamente sul posto con l’esecuzione del narcotest.

Del ritrovamento è stata prontamente informata la Procura di Pisa e sono stati redatti gli atti di rito. Immediatamente è stato disposto il sequestro della sostanza. Dato il quantitativo ritrovato, si parla di detenzione ai fini dello spaccio.

“Come sindaca del Comune di Montopoli – ha commentato la notizia la prima cittadina Linda Vanni – a nome di tutta l’amministrazione rivolgo alla nostra polizia locale il mio elogio. Grazie alla comandante e alla squadra che è intervenuta. Questo episodio non è stato dettato dal caso ma si inserisce in un importante lavoro di controllo del territorio che i nostri agenti svolgono accuratamente. Interventi necessari alla tutela della sicurezza di tutti i cittadini e le cittadine”.

© Riproduzione riservata

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