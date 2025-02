Sequestrati oltre trecento chili di hashish occultati nel capannone industriale

Getting your Trinity Audio player ready...

BIENTINA – Maxisequestro di droga a Bientina, un uomo in manette.

Personale della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, nell’ambito di alcuni specifici servizi di pattugliamento del territorio della provincia maggiormente colpiti da reati contro il patrimonio, ha individuato un’auto sospetta che si avvicinava ad un capannone industriale a Bientina.

Gli operatori hanno così potuto osservare i movimenti sospetti del guidatore che sembrava prelevare dei voluminosi pacchi all’interno del capannone abbandonato, per porli all’interno della propria auto.

Pertanto, gli operatori hanno deciso di controllare l’uomo chiedendo conto del contenuto dei voluminosi pacchi. Questi ha affermato immediatamente che vi era contenuta della sostanza stupefacente. Le successive perquisizioni effettuate all’interno del capannone e dell’auto dell’uomo hanno permesso di rinvenire complessivamente 43 involucri contenenti circa 300 chili di hashish, oltre a più di 26mila euro in contanti.

Le evidenti risultanze del controllo effettuato hanno permesso di formalizzare l’arresto in flagranza nei confronti dell’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, su disposizione della procura di Pisa, è stato condotto al carcere Don Bosco in attesa del successivo giudizio di convalida.