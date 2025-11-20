Pisa, la lotta alla violenza passa dalla farmacia: il numero 1522 stampato sulle bustine

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un gesto banale, come comprare una medicina, può trasformarsi in un’ancora di salvezza. È questo il cuore dell’iniziativa presentata stamani a Palazzo Gambacorti, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A Pisa, le farmacie diventano presidi di sicurezza e informazione. Grazie al progetto promosso dal Soroptimist Club Pisa, in sinergia con Farmacie Comunali, Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti, sui banconi arriveranno delle speciali bustine shopper per i farmaci.

Non sono semplici contenitori. Sopra vi è stampato un appello chiaro: “Non accettare nessuna forma di violenza. Chiama il 1522”. L’obiettivo è portare il numero nazionale antiviolenza direttamente nelle mani delle donne, in un luogo sicuro e accessibile a tutti come la farmacia, lontano da occhi indiscreti o dal controllo di partner abusanti.

“La farmacia è un luogo quotidiano”, ha sottolineato Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità. “Informare è fondamentale per contrastare una piaga che spesso si nasconde proprio tra le mura domestiche”. L’idea è stata lodata per la sua immediatezza: un messaggio che può raggiungere chiunque, in qualsiasi momento.

Sulla stessa linea Francesca Pacini, presidente del Soroptimist Club Pisa. Dopo i segnalibri dell’anno scorso, l’associazione ha scelto un oggetto ancora più pervasivo. “Abbiamo voluto un’iniziativa concreta”, spiega Pacini. “Le bustine finiscono direttamente nelle mani delle persone. È un modo sicuro per dire alle donne in difficoltà che non sono sole”.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’Ordine dei Farmacisti guidato da Enrico Morgantini, fa parte del ricco calendario di eventi previsti per novembre. Oltre alla distribuzione delle shopper, nelle farmacie aderenti saranno esposte locandine informative. Un piccolo tassello di un mosaico più grande, che vede Pisa impegnata a costruire una cultura del rispetto diffusa e capillare.