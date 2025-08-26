27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Spaventoso incidente frontale a Calcinaia: illeso un neonato

I due conducenti delle vetture, liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati condotti in ospedale per accertamenti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Spaventoso incidente frontale a Calcinaia: illeso un neonato (foto vigili del fuoco)
Spaventoso incidente frontale a Calcinaia: illeso un neonato (foto vigili del fuoco)
CALCINAIA – Spaventoso incidente stradale oggi (26 agosto) poco prima delle 14,30 in via Martiri nel comune di Calcinaia. 

Per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, due auto si sono scontrate frontalmente e per estrarre le persone dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che ha affidato i feriti, i due conducenti, al personale sanitario per il trasporto in ospedale. 

Illeso un bambino di soli due mesi che era all’interno di una delle due vetture. 

