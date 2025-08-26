Spaventoso incidente frontale a Calcinaia: illeso un neonato

Getting your Trinity Audio player ready...

CALCINAIA – Spaventoso incidente stradale oggi (26 agosto) poco prima delle 14,30 in via Martiri nel comune di Calcinaia.

Per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, due auto si sono scontrate frontalmente e per estrarre le persone dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che ha affidato i feriti, i due conducenti, al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

Illeso un bambino di soli due mesi che era all’interno di una delle due vetture.