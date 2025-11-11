Tenta la fuga in monopattino dai controlli: arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – I carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato un 32enne di origine extracomunitaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto in zona Ponte di Mezzo, durante un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. I carabinieri hanno notato il 32enne, a bordo di un monopattino, che alla loro vista, ha tentato la fuga.

Immediatamente raggiunto e bloccato, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, cercando di divincolarsi e mordendo i militari nel tentativo di deglutire parte dello stupefacente in suo possesso.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 6,60 grammi di hashish, 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,60 grammi e 200 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e verranno depositati nel locale ufficio corpi di reato.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è condotto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.