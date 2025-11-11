Tenta la fuga in monopattino dai controlli: arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

|
PISA – I carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato un 32enne di origine extracomunitaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.
L’intervento è avvenuto in zona Ponte di Mezzo, durante un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. I carabinieri hanno notato il 32enne, a bordo di un monopattino, che alla loro vista, ha tentato la fuga.
Immediatamente raggiunto e bloccato, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, cercando di divincolarsi e mordendo i militari nel tentativo di deglutire parte dello stupefacente in suo possesso.
La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 6,60 grammi di hashish, 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,60 grammi e 200 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e verranno depositati nel locale ufficio corpi di reato.
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è condotto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.