12.2 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tir in fiamme al distributore di Gnl: paura per il rischio rogo dei serbatoi

L'area interessata è stata isolata e il traffico veicolare in direzione Livorno è stato temporaneamente interrotto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tir in fiamme al distributore di benzina (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un pomeriggio di estrema tensione quello vissuto ieri (17 dicembre) lungo la FiPiLi, dove un incendio scoppiato in un’area di servizio ha fatto temere il peggio. Erano circa le 18,45 quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza al chilometro 58 della Sgc, in direzione Livorno, per il rogo di un autoarticolato.

L’incendio è divampato proprio mentre la motrice del mezzo pesante era impegnata nelle operazioni di rifornimento di Gas naturale liquido (Gnl). La criticità dello scenario è stata immediata: il rischio che le fiamme avvolgessero i serbatoi di gas e le infrastrutture del distributore era altissimo, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di domare le lingue di fuoco prima che potessero innescare una reazione a catena dalle conseguenze incalcolabili.

Nonostante il rogo sia stato estinto rapidamente, le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite con l’attivazione del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico Rrdiologico). Gli specialisti del team hanno avviato la delicata procedura di “combustione in torcia” del carburante residuo, una manovra tecnica necessaria per svuotare i serbatoi in pressione ed eliminare ogni rischio di esplosione o perdita tossica. L’area interessata è stata isolata e il traffico veicolare in direzione Livorno è stato temporaneamente interrotto per consentire il lavoro delle squadre tecniche, causando pesanti disagi alla circolazione e lunghe code.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito volti a chiarire l’esatta origine dell’incendio durante la fase di rifornimento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
12.2 ° C
13.5 °
11.5 °
85 %
1kmh
100 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1240)sport (59)Eurofocus (52)demografica (30)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati