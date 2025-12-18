Tir in fiamme al distributore di Gnl: paura per il rischio rogo dei serbatoi

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un pomeriggio di estrema tensione quello vissuto ieri (17 dicembre) lungo la FiPiLi, dove un incendio scoppiato in un’area di servizio ha fatto temere il peggio. Erano circa le 18,45 quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza al chilometro 58 della Sgc, in direzione Livorno, per il rogo di un autoarticolato.

L’incendio è divampato proprio mentre la motrice del mezzo pesante era impegnata nelle operazioni di rifornimento di Gas naturale liquido (Gnl). La criticità dello scenario è stata immediata: il rischio che le fiamme avvolgessero i serbatoi di gas e le infrastrutture del distributore era altissimo, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di domare le lingue di fuoco prima che potessero innescare una reazione a catena dalle conseguenze incalcolabili.

Nonostante il rogo sia stato estinto rapidamente, le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite con l’attivazione del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico Rrdiologico). Gli specialisti del team hanno avviato la delicata procedura di “combustione in torcia” del carburante residuo, una manovra tecnica necessaria per svuotare i serbatoi in pressione ed eliminare ogni rischio di esplosione o perdita tossica. L’area interessata è stata isolata e il traffico veicolare in direzione Livorno è stato temporaneamente interrotto per consentire il lavoro delle squadre tecniche, causando pesanti disagi alla circolazione e lunghe code.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito volti a chiarire l’esatta origine dell’incendio durante la fase di rifornimento.