Trovato cadavere su una banchina del Lungarno Mediceo a Pisa

PISA – Giallo sul Lungarno Mediceo a Pisa.

Questa mattina (31 maggio) è stato trovato intorno alle 6 del mattino da un operatore ecologico su una banchina in cemento lungo l’Arno in pieno centro a Pisa il cadavere di un uomo, apparentemente giovane e probabilmente straniero.

L’uomo, questo quando emerge dalle prime indagini dei carabinieri, potrebbe essere precipitato dalla spalletta soprastante procurandosi ferite in varie parti del corpo. Da chiarire come l’episodio sia avvenuto, in una zona molto vicina ai luoghi della movida pisana.