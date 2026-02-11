11.6 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di Cascina

Eseguita dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di Cascina (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

CASCINA – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa il giorno prima, nei confronti di un uomo di 50 anni.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, residente nel comune di Cascina, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo avrebbe posto in essere, tra il marzo 2025 e il gennaio 2026, una serie di condotte vessatorie e minatorie nei confronti dei propri genitori. Tali atteggiamenti si sarebbero tradotti in reiterate violazioni penali che hanno reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria per garantire la tutela e l’incolumità delle vittime.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.8 °
10.5 °
76 %
3.6kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1450)ultimora (1282)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati