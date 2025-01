Calza della Befana record a Sant’Ermo: cucita dalle nonne e lunga oltre 63 metri

Getting your Trinity Audio player ready...

SANT’ERMO – Calza della Befana record a Sant’Ermo: cucita dalle nonne e lunga oltre 60 metri

Calza della Befana record a Sant’Ermo, un borgo di poco più di un centinaio di abitanti, frazione del Comune di Casciana Terme Lari, provincia di Pisa.

In piazza della Chiesa una calza record della Befana Una calza da record lunga più di 63 metri lavorata a maglia cucita dalle donne santermine. A misurarla il sindaco Paolo Mori e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

Mazzeo racconta via social: “Una calza da record lunga più di 63 metri con oltre 220mila giri di ferri. Nonne, mamme, anche nipoti che lavorano tutto l’anno per mettere insieme una calza di lana colorata che anno dopo anno diventa sempre più lunga.

Sant’Ermo è uno dei borghi più piccoli della Toscana, ma mantiene ancora intatte le sue tradizioni e il suo senso di comunità. Questa calza è l’esempio perfetto di come una comunità possa prendersi cura dei più piccoli, delle sue tradizioni e del suo territorio. Un bellissimo dono per tutti i bambini e un esempio perfetto di come la nostra Toscana diffusa fatta di borghi e comunità meravigliose sia un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che dobbiamo sempre di più valorizzare e proteggere.

Adesso speriamo che la Befana sia generosa e che i bambini di Sant’Ermo siano stati molto bravi, perché riempire una calza così lunga sarà una bella sfida”