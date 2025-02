Giornate galileiane a Pisa: celebrazioni per Galileo Galilei

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Giornate galileiane a Pisa, calendario di appuntamenti in memoria di Galileo Galilei, nato a Pisa il 15 febbraio 1564.

Rassegna realizzata dal Comune di Pisa, sindaco Michele Conti, in collaborazione con Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Biblioteca Universitaria, EGO – Virgo Osservatorio Gravitazionale Europeo, Collego, Associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei, Mura di Pisa.

Percorsi didattici galileiani, a cura di Claudio Luperini, Dipartimento di Fisica Unipi, con la visita guidata per le scuole. Mostra fotografica ‘Oltre l’Orizzonte.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio in programma incontri con i bambini, visite guidate alla Cittadella Galileiana e alle Mura di Pisa, concerti e convegni. Esposizione al pubblico nel giorno della nascita dello scienziatodi una statua lignea raffigurante Galileo Galilei risalente al XIX secolo.

Paolo Pesciatini, assessore turismo Comune di Pisa: “Durante l’evento ‘La tavola celeste: Galileo e il suo tempo’ al bastione del Parlascio con Dimitri Grechi Espinoza al sax e letture di Fabrizio Brandi su testo di Francesco Niccolini, esposta per l’occasione, grazie a un collezionista, che ringrazio, una statua in legno presentata quale bozzetto in occasione della prima riunione degli scienziati italiani a Pisa”.