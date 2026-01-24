Il Comune di Bientina intitola un’aula studio a Giulio Regeni a 10 anni dalla morte

BIENTINA – In occasione del decimo anniversario dal rapimento e dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016, il Comune di Bientina intende rendere omaggio alla sua figura, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia e ribadendo con forza l’impegno a non dimenticare.

Un impegno che non vuole essere solo simbolico, ma concreto e duraturo. Per questo, nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale procederà all’intitolazione di un’aula studio aperta alla collettività all’interno della villa comunale Pacini Battaglia, attualmente in fase di conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Uno spazio pensato come luogo di incontro, studio e crescita culturale, dedicato ai valori della conoscenza, della ricerca, della libertà di pensiero. Gli stessi che hanno guidato il percorso umano e accademico di Giulio Regeni e che continueranno a vivere attraverso il nome di quell’aula.

“Con questa iniziativa, proseguiamo il percorso che da anni vede la nostra amministrazione impegnata a custodire e rinnovare la memoria di Giulio Regeni – dichiara il sindaco di Bientina Dario Carmassi – Intitolare a lui la futura aula studio della villa comunale Pacini Battaglia significa non solo ricordare, ma trasformare la sua eredità morale in un impegno concreto di cittadinanza attiva e responsabilità collettiva. Nel nostro piccolo, vogliamo che l’esempio di Giulio continui a interrogare le coscienze e a ispirare le nuove generazioni a non voltarsi dall’altra parte. E vogliamo farlo scegliendo una memoria viva, non rituale, ma capace di tradursi in gesti e responsabilità quotidiane”.

“Erano le 19,51 del 25 gennaio 2016, l’ultimo contatto, prima che Giulio Regeni venisse inghiottito da quello che la madre Paola definirà “tutto il male del mondo” – dichiara Agnese Dell’Antico, consigliera alla memoria del Comune di Bientina – In occasione dell’anniversario l’amministrazione comunale di Bientina vuole continuare ad esserci in modo tangibile e che rimanga nel tempo. Quest’aula verrà intitolata a Giulio Regeni quale messaggio di speranza e di fiducia nel futuro: è una scelta politica, quella di mettersi dalla parte dei diritti, dell’impegno per la libertà di ricerca e di informazione, quella di continuare a chiedere verità e giustizia”.