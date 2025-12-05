Informatica quantistica Pisa, record della Normale al Qip 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’informatica quantistica di Pisa sarà protagonista al prossimo Quantum Information Processing (Qip), il più importante congresso mondiale dedicato alla quantum information theory, in programma a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio. La Scuola normale superiore ha infatti ottenuto 6 degli 8 interventi italiani selezionati dal comitato internazionale, un risultato che la colloca ai vertici della ricerca globale.

Qip è considerato il principale appuntamento per studiosi e laboratori che lavorano allo sviluppo dei sistemi quantistici. Ogni edizione raccoglie oltre un migliaio di ricercatori provenienti da università e centri di eccellenza di tutto il mondo. La selezione è particolarmente competitiva: il tasso medio di accettazione si aggira intorno al 19 per cento, dato che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto dalla Normale.

Con i suoi 6 talk, l’istituto pisano ha eguagliato Oxford, superando realtà accademiche di primo piano come Eth Zurigo, Cambridge, Yale, Cornell e la Tum di Monaco. Un risultato che conferma il ruolo centrale dell’Italia – e di Pisa in particolare – nel panorama internazionale dell’informatica quantistica.

Il gruppo di ricerca in Quantum Information della Normale è coordinato dal professore di fisica teorica Vittorio Giovannetti e dal ricercatore Ludovico Lami, autore anche di un invited tutorial dedicato al quantum hypothesis testing, uno dei temi più avanzati del settore. Fanno parte del team anche gli studenti Francesco Mele.

Le attività del laboratorio si concentrano su temi cruciali per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche: comunicazione su canali quantistici, teoria di Shannon quantistica, studio dell’entanglement, learning di sistemi quantistici, termodinamica quantistica e analisi dei sistemi aperti. Campi di ricerca che trovano applicazioni dirette nella realizzazione dei futuri computer quantistici e nei sistemi di crittografia avanzata.