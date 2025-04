Torna l’Agrifiera di Pontasserchio, tutto pronto per l’edizione 2025

PONTASSERCHIO – Dal 23 aprile al 4 maggio torna a San Giuliano Terme l’Agrifiera, una delle fiere agricole più attese della Toscana, giunta alla sua 115esima edizione.

Un appuntamento storico che continua a richiamare aziende e operatori da tutto il Centro Italia, con un’attenzione crescente anche da fuori regione.

Quest’anno la fiera si rinnova con una nuova area commerciale, allestita nel Parco Tiziano Terzani, che ospiterà oltre 100 aziende in oltre 2000 metri quadri coperti. Altre 120 imprese saranno presenti negli spazi esterni, per un totale di 15.000 metri quadri dedicati all’eccellenza agricola.

Florovivaismo, zootecnia, macchine agricole, arredi per giardino, attivtà per i più piccoli e molto altro: Agrifiera si conferma vetrina d’eccellenza per chi vive e lavora la terra, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

Un evento che apre il calendario fieristico toscano, mantenendo salda la sua vocazione a supporto del settore primario.

Come arrivarci? Una volta giunti a Pontasserchio, potete usufruire del servizio bus navetta gratuito nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio, che ferma in piazza Metastasio (La Fontina) e via Verri (scuole medie San Giuliano Terme) dalle 10 alle 14 ogni ora e dalle 14 alle 20 ogni mezz’ora.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Si possono trovare maggiori info su prezzi, programma e tanto altro, alla pagina ufficiale della fiera.