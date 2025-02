Bilancio di sostenibilità e performance Esg, convegno a Vicopisano

Getting your Trinity Audio player ready...

VICOPISANO – Un convegno per riflettere sulla sostenibilità delle imprese ma anche sugli strumenti per certificarla.

Bilancio di sostenibilità e performance Esg, la chiave per la competitività di oggi e di domani.

Questo il titolo e il tema dell’importante workshop, che si svolgerà al teatro di via Verdi a Vicopisano, il 5 febbraio, dalle 17.30, organizzato da Unione Industriale Pisa, Industria Servizi Srl e Unione Industriale Pisana Piccola Industria, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Banca Popolare di Lajatico.

Dopo i saluti e l’introduzione del sindaco Matteo Ferrucci e della direttrice dell’Unione Industriale Pisana, Sonia Ghingiali interverranno Francesca Posarelli, presidente Piccola Industria di Confindustria Toscana e Ceo di Esanastri su Buone pratiche per la sostenibilità: il caso Esanastri Srl, Marco Giovannetti della Banca Popolare di Lajatico su L’impatto della sostenibilità sulla valutazione finanziaria nel processo di erogazione del credito, Alessia Bellomini, responsabile finanziaria agevolata per l’Unione Industriale Pisana su La finanza agevolata a sostegno della rendicontazione della sostenibilità e Vincenzo Zarone, professore di economia aziendale all’università di Pisa e partner per Industria e servizi per bilancio sostenibilità su La sostenibilità: rischio o opportunità?.

Ma cosa indica l’acronimo Esg? Environmental (ambiente), social e governance, i tre ambiti fondamentali del bilancio di sostenibilità.

In estrema sintesi per definire un’attività come sostenibile, sono in particolare tre le aree a cui fare riferimento. Environmental, tutto ciò che ha a che fare con la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la riduzione di emissioni di CO₂, la gestione dei rifiuti e delle sostanze tossiche. Social, i criteri che riguardano le condizioni e il benessere di lavoratori e lavoratrici, la salute e la sicurezza, il supporto all’istruzione e alla formazione, la gestione di orari e salari eccetera. Governance, scelte etiche aziendali che riguardano la lotta alla corruzione, la concorrenza leale, l’assetto societario e molto altro.

Gli Esg sono sempre di più uno strumento fondamentale per definire l’operato delle aziende agli occhi di investitori e consumatori.

La partecipazione è libera e gratuita.