Due progetti del Sant’Anna di Pisa sulla mano robotica finanziati dall’Unione Europea

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Due progetti di rilievo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sono stati premiati con un importante finanziamento dall’Unione Europea, nell’ambito del programma Giovani Ricercatori 2024 – Msca (Marie Skłodowska-Curie Actions), che fa parte del piano NextGenerationEU e viene sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Questo riconoscimento evidenzia l’eccellenza della ricerca pisana e il suo ruolo nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile. Entrambi i progetti avranno una durata di tre anni.

Hand2, il futuro delle protesi multi-articolate con intelligenza artificiale

Il primo progetto, Hand2, è guidato da Enzo Mastinu, ricercatore presso l’Istituto di BioRobotica, ed è la prosecuzione del precedente progetto Hand, anch’esso finanziato dalle Marie Skłodowska-Curie Actions. Hand2 ha l’obiettivo ambizioso di sviluppare e validare metodi per protesi di mano semi-autonome tramite un’interfaccia uomo-macchina mioelettrica convenzionale.

Il progetto perfezionerà e completerà i risultati ottenuti in precedenza, integrando tecnologie avanzate di sensori, intelligenza artificiale e modellazione del movimento del raggiungimento. HAND2 mira a realizzare un sistema protesico completo capace di gestire in modo intuitivo le fasi fondamentali dell’interazione tra persona e oggetto: dalla pianificazione della presa, al raggiungimento, fino alla manipolazione vera e propria. Il sistema sarà in grado di riconoscere oggetti a distanza per permettere una presa ottimale con una mano protesica multi-articolata, ottimizzare i movimenti delle dita e identificare le caratteristiche dell’oggetto per garantire una corretta presa al contatto.

“L’introduzione delle mani protesiche semi-autonome potrebbe segnare un punto di svolta cruciale, ridefinendo in ultima analisi la visione convenzionale di una mano protesica. Non più solo un mero strumento, ma un dispositivo sofisticato che instaura un’interazione intelligente sia con l’utente che con qualsiasi oggetto” afferma Mastinu.

Donne al comando per un futuro sostenibile: il progetto Lead

Il secondo progetto, Lead (acronimo di The effects of strategic femaLE leADership on sustainable performance), è coordinato da Maria Rosa De Giacomo, assistente all’Interdisciplinary Research Center on Sustainability and Climate. Questo progetto affronta un tema attuale e di grande rilevanza sociale: l’influenza delle donne in posizioni di leadership sulla performance sostenibile delle imprese, considerando gli aspetti economici, ambientali e sociali.

Con una durata di tre anni, il progetto si propone di indagare, attraverso un approccio causale rigoroso, l’impatto della leadership strategica femminile sulla sostenibilità aziendale. Inoltre, verranno analizzati i processi cognitivi e decisionali alla base delle scelte strategiche, con l’obiettivo di individuare i meccanismi che guidano le decisioni manageriali in ambito sostenibilità.

“Il progetto si distingue per un approccio integrato e interdisciplinare, che unisce l’analisi quantitativa di indicatori di performance e sostenibilità aziendale con indagini qualitative. Queste ultime sono volte a esplorare le dinamiche strategiche e i modelli decisionali adottati”, spiega Maria Rosa De Giacomo.

Un riconoscimento per Pisa e la Toscana

Il bando Giovani Ricercatori 2024 – Msca è un programma di finanziamento dedicato a sostenere proposte progettuali presentate da giovani ricercatori. Era rivolto a chi aveva già ottenuto in precedenza borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca) nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, nonché borse post-dottorato Msca nel contesto del programma quadro Horizon Europe.

Questo doppio riconoscimento per la Scuola Superiore Sant’Anna rafforza il suo ruolo di eccellenza nel panorama della ricerca europea, posizionando Pisa e la Toscana come centri di riferimento per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.