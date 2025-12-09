Dalla Cisgiordania a Pisa nel segno del gemellaggio con Gerico

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dalla Cisgiordania a Pisa nel segno del gemellaggio.

Sono stati accolti nel primo pomeriggio all’aeroporto Galilei di Pisa dall’assessore del Comune di Pisa con delega ai gemellaggi, Riccardo Buscemi, i ragazzi ospiti del Comune, invitati a partecipare domani al consiglio comunale dedicato alla Festa della Toscana. Le celebrazioni, a cura dell’assessorato alla scuola e dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Pisa in collaborazione con l’ufficio scolastico di Pisa, prevedono infatti una serie di iniziative, compresa l’ospitalità a otto ragazze e ragazzi di Gerico, città gemellata con Pisa.

Di età compresa tra i 10 e i 12 anni, i giovani rimarranno a Pisa fino a sabato prossimo e ognuno sarà ospitato dalla famiglia di uno studente coetaneo pisano. Ad accompagnarli, tra gli altri, anche Mohammed Isayed, che ha studiato e si è laureato a Pisa, e padre Valentino Benedetto Ghiglia, vice commissario di Terra Santa per la Toscana.

“Pisa e Gerico sono città gemellate da molti anni; mai abbiamo interrotto le relazioni, nemmeno nei momenti più difficili – spiega l’assessore Riccardo Buscemi – Già nel 2023, al nostro insediamento, prendemmo contatti con il sindaco Sedir e, lo scorso anno, ospitammo una delegazione in occasione dei festeggiamenti per l’850esimo del campanile Ppndente. Siamo molto contenti, dunque, di rinsaldare in questa occasione i rapporti con i giovani di Gerico, grazie al tema dalla Festa della Toscana dedicato a Un ponte per la pace. Sono sicuro che i ragazzi troveranno un momento di serenità e di normalità nella nostra città grazie alle famiglie che li accoglieranno, rispetto alle difficoltà che sono costretti a sopportare nella loro terra. Iniziative di gemellaggio come questa diventano così azioni concrete e durature, capaci di costruire ponti solidi tra le nostre comunità, soprattutto per le giovani generazioni che vivono in un contesto molto difficile”.

Subito dopo il loro arrivo in città, i ragazzi sono stati accolti all’istituto comprensivo Renato Fucini dove, insieme alle autorità cittadine e dirigenti scolastici, sono stati affidati alle famiglie ospitanti. Il progetto prevede che ogni studente venga accolto in una classe delle scuole secondarie di I grado di ognuno dei 7 Istituti comprensivi, partecipando quindi alla vita didattica. Nel programma è compresa nei prossimi giorni anche una visita alla città e al litorale, compresi i suoi monumenti più importanti.

Patto di amicizia

Il legame tra Pisa e Gerico, città più antica del mondo, è attivo dal 1997 grazie a un patto di amicizia che ha visto momenti significativi anche negli anni recenti. Nel 2023, in occasione della visita dell’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, l’amministrazione comunale ha riaffermato la volontà di rilanciare la cooperazione tra le due città, nella consapevolezza che il dialogo tra istituzioni locali può essere un contributo concreto alla costruzione della pace.