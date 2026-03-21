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Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio: due arresti

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa ha fermato un'auto per i controlli dopo aver visto recuperare un involucro

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REDAZIONE
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Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio: due arresti (foto polizia)
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CASCINA – Da qualche giorno la polizia di Pisa aveva notato un viavai sospetto di persone in una zona rurale di Cascina, nella frazione di Navacchio.

Pertanto, gli esperti investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa hanno deciso di intraprendere un attento servizio di osservazione e controllo che permetteva di individuare un veicolo con a bordo due soggetti fermarsi nel mezzo della carreggiata in maniera circospetta. Dopo poco, sempre guardandosi intorno, uno dei due occupanti è sceso, prendendo tra la vegetazione dei campi incolti adiacenti alla strada un involucro. Lo stesso è risalito immediatamente nell’auto che si è  allontanata.

L’auto, tuttavia, dopo un brevissimo tragitto è stata immediatamente fermata dagli investigatori della Mobile lì appostati. Il susseguente controllo permetteva di appurare che il soggetto aveva nelle mani un ovulo di sessanta grammi di cocaina e che nella vegetazione era presente un vero e proprio deposito di stupefacente. I due occupanti dell’auto, due marocchini già noti alle forze dell’ordine ed entrambi di 24 anni, sono stati dunque arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la sostanza stupefacente rinvenuta, un totale di 780 grammi di cocaina, posta sotto sequestro.

© Riproduzione riservata

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