Pretendono di essere visitati subito al pronto soccorso e al diniego danno in escandescenze: arrestati

PISA – Pretendono di essere visitati subito al pronto soccorso e al diniego danno in escandescenze: due arrestati davanti all’ospedale di Cisanello.

I carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato due giovani di 23 e 19 anni per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di un pubblico servizio.

L’intervento è stato richiesto intorno all’1,30, tramite il 112 dal personale sanitario dell’ospedale Cisanello di Pisa. La segnalazione riguardava la presenza di numerose persone in forte stato di agitazione nell’area antistante il pronto soccorso, che stavano creando serio disagio e problemi agli altri utenti della struttura.

Sul posto, i militari operanti, supportati da personale della stazione dei carabinieri di Calci e della questura di Pisa, hanno accertato la presenza di circa dieci persone, tra uomini e donne, alcune delle quali a torso nudo, fuori controllo e particolarmente aggressive. Il gruppo si era recato in ospedale poiché uno di loro presentava una ferita al braccio destro.

Il comportamento pretenzioso e violento degli individui, che pretendevano di accedere immediatamente alle cure, aveva provocato l’intervento del personale di vigilanza ospedaliera. A seguito di tale richiamo, gli agitatori sono andati in escandescenza, iniziando a urlare e inveire contro la sicurezza.

Due dei soggetti, che si trovavano in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuto a smodato uso di sostanze alcoliche, sono stati intercettati dai carabinieri nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, i due hanno proferito frasi oltraggiose nei confronti dei militari e hanno opposto strenua resistenza, sferrando calci e pugni. Solo grazie alla professionalità e al contenimento degli operatori è stato possibile bloccarli e ad arrestarli.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari per entrambi.