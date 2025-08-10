Amichevoli di C: Pontedera ko di misura con la Sampdoria

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Giornata di amichevoli per le formazioni toscane di serie C.

Il Pontedera era impegnato nel test di lusso con la Sampdoria. Ottime le sensazioni per la formazione di Menichini, che finisce ko di misura: decide una rete in aperura di Çuni per i blucerchiati.

Questo il tabellinio del match.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti (25’st Ravaglia); Riccio (25’st Diop), Ferrari (28′st Malanca), Vulikic (32’st Giordano); Depaoli (32’st Papasergio), Ferri (18’st Conti), Bellemo (28’st Girelli), Ricci (1’st Henderson), Benedetti (1’st Ioannou, 32’st Pedrola); Sekulov (1’st Coda), Çuni (18’st La Gumina). A disp.: Casalino, Paratici. All.: Donati.

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucci; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Milazzo, Pietra; Vitali, Scaccabarozzi, Polizzi; Andolfi. Entrati Raffi, Biagini, Corradini, Gueye, Tarantinio, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Herculano, Tempre, Coviello, Innocenti. All.: Menichini.

ARBITRO: Dasso di Genova (El Hamdaoui di Novi Ligure e Li Vigni di Seregno)

RETI: 7’pt Çuni

Terza vittoria su tre gare amichevoli per la Pianese con l’Aquila Montevarchi, stavolta in rimonta per 2-1

Questa la cronaca del match e il tabellino.

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Ercolani, Masetti; Sussi, Simeoni, Bertini M., Proietto, Vigiani; Spinosa, Bellini. A disposizione: Porciatti, Zambuto, Corti, Jasharowski, Bigiarini, Nicastro, Rafele, Ferrarini, Martey. All.: Birindelli.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti; Casagni, Cecconi, Mattei, Siniega, Bassano, Kondaj, Galeota, Bocci, Tatti, Galastri. A disposizione: Failli, Lapi, Degli Innocenti, Bigazzi, Carotti, Cocci, Boncompagni, Iacullo, Nannini, Tommasini, D’Alessandro, Lovari, Mariniello.

RETI: 8’ pt Bocci, 13’ st Vigiani, 23’ st Bertini M.

A sbloccare la contesa sono gli ospiti in apertura di gara, sfruttando una ripartenza che porta ad una precisa imbucata per Bocci, l’attaccante rossoblù è abile da pochi passi a controllare la sfera e a metterla alle spalle dell’ultimo arrivato Tommaso Bertini. La prima frazione si chiude con i valdarnesi in vantaggio.

Nel secondo tempo, dopo un forcing di alcuni minuti, la Pianese agguanta il pareggio: da un’azione insistita negli ultimi trenta metri, la sfera arriva al limite dell’area dove Vigiani si fa trovare pronto per la battuta a rete, realizzando il gol dell’1-1. Gli uomini di Birindelli ci credono e in poco tempo arrivano a ribaltare il punteggio grazie a Marco Bertini, che ruba palla nella metà campo avversaria e poi supera con un bellissimo scavetto l’estremo difensore ospite.

Gli amiatini concludono con tre vittorie in altrettante sfide il loro precampionato, e da domani cominceranno a preparare il primo impegno ufficiale della stagione, a Giugliano nella partita in programma sabato (16 agosto) alle 18, valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C.