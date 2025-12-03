10.3 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

È Simone Banchieri il nuovo allenatore del Pontedera

Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in serie C, l'ultima sulla panchina dell'Acr Messina

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
È Simone Banchieri il nuovo allenatore del Pontedera
È Simone Banchieri il nuovo allenatore del Pontedera (visual ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Pontedera, già scelto il nuovo allenatore. 

La conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Simone Banchieri.

Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il piazzamento playoff, successivamente Pro Sesto, Vis Pesaro e nella passata stagione Acr Messina.

Mister Banchieri sarà coadiuvato dal vice Moulay Hicham Miftah e dal collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, oltre ai confermati Lorenzo Monticelli, Michele Ribechini e Roberto Saglimbeni.

Il Pontedera rivolge ai mister e allo staff un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
12.1 °
10 °
75 %
0.6kmh
88 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1412)ultimora (1323)demografica (46)sport (43)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati