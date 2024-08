Montopoli abbraccia Carlotta Cambi, sindaca: “Il nostro orgoglio”

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Montopoli abbraccia Carlotta Cambi, sindaca Linda Vanni: “Il nostro orgoglio”.

Montopoli abbraccia Carlotta Cambi. Montopoli in Val d’Arno, cittadina con poco più di 11mila abitanti in provincia di Pisa, in festa per la sua campionessa olimpica, oro a Parigi con la Nazionale di volley.

Primo storico oro azzurro dell’Italia del volley alle Olimpiadi.

Tutta la cittadina in festa con la sindaca Linda Vanni ad accogliere Carlotta Cambi insieme ad Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

Striscioni, tricolori alle finestre, grande torta per festeggiare la campionessa azzurra con la medaglia d’oro olimpica al collo. Selfie e abbracci con tutti per Carlotta Cambi.

Sindaca Linda Vanni: “Grazie Carlotta. Sei il nostro orgoglio”.

Una Montopoli che tutta vestita di azzurro e tricolore ha vissuto in diretta nel salone consiliare l’impresa della sua campionessa con la Nazionale di volley guidata dal ct Julio Velasco con Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi. Con l’Italia che si è aggiudicata l’oro olimpico battendo 3-0 gli Stati Uniti.

Eugenio Giani: “Carlotta Cambi, con il suo talento e la sua determinazione, in un magico gioco di squadra, ha portato l’oro olimpico nella nostra piccola grande comunità. Sei l’orgoglio di Montopoli e di tutta la Toscana! Grazie per averci fatto vivere un sogno indimenticabile. Forza Carlotta, goditi questa vittoria storica e indimenticabile”.