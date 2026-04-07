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Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu: guidò il Pisa in A nel 1990-91

Il cordoglio della società nerazzurra. Con lui un incredibile avvio di stagione che proiettò la squadra addirittura al comando della classifica

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REDAZIONE
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Mircea Lucescu con Lamberto Piovanelli (foto Pisa Sporting Club)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Morto a 80 anni l’allenatore rumeno Mircea Lucescu, per i postumi di un attacco cardiaco subito dopo la partita di playoff persa con la Turchia nei playoff per la qualificazione ai mondiali.

Anche il Pisa Sporting Club ha espresso le più sentite condoglianze per la sua scomparsa.

Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica.

Il presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore.

Nella foto un ricordo di quel campionato: il tecnico Lucescu assieme all’attaccante pisano Lamberto Piovanelli.

 

 

© Riproduzione riservata

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