Passerella di protagonisti del basket regionale al Museo Piaggio di Pontedera

Sabato (29 novembre) alle 10,30 premiazione per i titoli regionali giovanili e per gli altri trofei della stagione 2024/2025

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Passerella di protagonisti del basket regionale al Museo Piaggio di Pontedera
Passerella di protagonisti del basket regionale al Museo Piaggio di Pontedera (foto ufficio stampa Fip)
PONTEDERA – Passerella di protagonisti del basket regionale a Pontedera. 

Il movimento cestistico regionale si prepara a celebrare i suoi protagonisti. L’appuntamento è per sabato (29 novembre) alle 10,30 al Museo Piaggio, dove la Fip Toscana organizzerà la cerimonia di premiazione dedicata alle squadre che si sono aggiudicate i titoli regionali giovanili della stagione 2024/2025, insieme ai riconoscimenti per la Coppa Toscana, la Coppa Primavera, ed il circuito 3×3.

Sul palco saliranno complessivamente 41 società (di cui 28 del settore maschile e 13 di quello femminile), che ritireranno i trofei conquistati sul parquet. La manifestazione renderà omaggio anche a tecnici, dirigenti ed arbitri che si sono distinti nel corso dell’ultima annata agonistica, ai quali verranno conferiti i premi speciali intitolati a Massai, Formigli e Focardi.

Durante la cerimonia saranno assegnate anche una serie di targhe d’onore, destinate a premiare chi ha dedicato una vita alla pallacanestro. Quest’anno il Comitato Regionale ha deciso di riconoscere l’attività ultraquarantennale di cinque realtà storiche del territorio: Argentario Basket, Basket 2000 Arcidosso, Virtus Siena, Follonica Basket e Us Pino Basket Firenze.

Tra le autorità presenti sono attesi il presidente federale, Gianni Petrucci, Mattia Belli, assessore allo sport del Comune di Pontedera, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, e Antonio Galli, presidente della Fip Emilia Romagna.

