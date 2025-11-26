Passerella di protagonisti del basket regionale al Museo Piaggio di Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Passerella di protagonisti del basket regionale a Pontedera.

Il movimento cestistico regionale si prepara a celebrare i suoi protagonisti. L’appuntamento è per sabato (29 novembre) alle 10,30 al Museo Piaggio, dove la Fip Toscana organizzerà la cerimonia di premiazione dedicata alle squadre che si sono aggiudicate i titoli regionali giovanili della stagione 2024/2025, insieme ai riconoscimenti per la Coppa Toscana, la Coppa Primavera, ed il circuito 3×3.

Sul palco saliranno complessivamente 41 società (di cui 28 del settore maschile e 13 di quello femminile), che ritireranno i trofei conquistati sul parquet. La manifestazione renderà omaggio anche a tecnici, dirigenti ed arbitri che si sono distinti nel corso dell’ultima annata agonistica, ai quali verranno conferiti i premi speciali intitolati a Massai, Formigli e Focardi.

Durante la cerimonia saranno assegnate anche una serie di targhe d’onore, destinate a premiare chi ha dedicato una vita alla pallacanestro. Quest’anno il Comitato Regionale ha deciso di riconoscere l’attività ultraquarantennale di cinque realtà storiche del territorio: Argentario Basket, Basket 2000 Arcidosso, Virtus Siena, Follonica Basket e Us Pino Basket Firenze.

Tra le autorità presenti sono attesi il presidente federale, Gianni Petrucci, Mattia Belli, assessore allo sport del Comune di Pontedera, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, e Antonio Galli, presidente della Fip Emilia Romagna.