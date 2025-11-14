Pontedera, l’incasso della gradinata per i progetto sociali di ‘Domina Granata’

|
PONTEDERA – Il Pontedera rende noto che, in occasione della prossima partita contro la Pianese, in programma domenica (16 novembre) alle 17,30 allo stadio Mannucci di Pontedera, l’incasso del settore Gradinata Nord Diego Savelli sarà interamente devoluto all’associazione Domina Granata a sostegno dei progetti sociali promossi sul territorio.
Questa iniziativa nasce dal desiderio di unire sport e solidarietà, coinvolgendo la comunità in un gesto concreto di supporto a favore di iniziative che mirano al benessere collettivo e al sostegno delle persone più fragili.
“Invitiamo – dice la società – tutti i nostri tifosi e l’intera cittadinanza a partecipare numerosi, non solo per sostenere la squadra, ma anche per dare un segno tangibile di impegno sociale. Ogni biglietto acquistato per il settore gradinata rappresenta un contributo importante per realizzare progetti che migliorano la qualità della vita e promuovono la solidarietà nella nostra comunità“.