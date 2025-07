Proseguono i lavori all’Arena Garibaldi: stadio pronto per l’avvio della serie A

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Proseguono senza sosta i lavori di adeguamento dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, necessari per garantire l’agibilità dell’impianto in vista del ritorno del Pisa Sporting Club in serie A. Gli interventi, avviati il 3 giugno, rispettano il cronoprogramma di 75 giorni e saranno completati entro il 17 agosto.

Nella giornata di ieri (30 luglio) si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico al cantiere, alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, del dirigente comunale ingegner Gabriele Cerri e dei rappresentanti delle ditte impegnate nei lavori.

“Abbiamo voluto verificare personalmente l’andamento degli interventi – ha spiegato il sindaco Conti – e posso confermare che i lavori stanno procedendo con regolarità. Le maestranze sono operative sette giorni su sette, anche durante il periodo di Ferragosto. È stato strategico assicurarsi la consegna di tutti i materiali prima della pausa estiva, così da evitare qualsiasi interruzione. Pisa, i tifosi e la squadra meritano uno stadio all’altezza della serie A”.

Un passaggio cruciale sarà il sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fissato per il 5 agosto, che dovrà valutare lo stato di avanzamento e fornire un primo parere tecnico sull’idoneità dell’impianto.

I principali interventi in corso

Capienza e settori : completata l’installazione dei seggiolini in Curva Sud e la suddivisione dei settori, per una nuova capienza omologata di 12508 posti , così distribuiti: tribuna coperta inferiore 1264: tribuna coperta superiore 1482; curva Nord: 3880; gradinata: 3050; curva Sud (locali): 1732; curva Sud (ospiti): 1100.

Accessibilità e comfort : in fase di montaggio i nuovi field-box alla base della tribuna coperta, comprensivi di 16 postazioni per persone con disabilità e accompagnatori.

Illuminazione : sostituzione delle torri faro con fari Led ad alta potenza , in linea con gli standard della Lega di Serie A.

Logistica : nuovo tunnel centrale di accesso al campo dagli spogliatoi, per migliorare sicurezza e percorsi delle squadre.

Aree tecniche: riqualificazione completa della tribuna coperta con nuova sala stampa, zona mista e palestra, oltre all’ampliamento del Tv compound a 600 metri quadri per le esigenze delle dirette televisive.

Il conto alla rovescia è iniziato: l’Arena Garibaldi si prepara a riaprire le porte per la serie A, con lavori a pieno regime e un’estate all’insegna della corsa contro il tempo.

