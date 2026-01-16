Orgoglio pisano nel tennis che conta: il sogno Slam di Francesco Maestrelli diventa realtà

PISA -Un sogno che parte da Pisa e atterra nell’élite del tennis mondiale. Francesco Maestrelli ce l’ha fatta. Per la prima volta in carriera, il tennista toscano giocherà nel tabellone principale di una prova del Grande Slam.

Al decimo tentativo, la maledizione delle qualificazioni è spezzata. Il classe 2002, nato e cresciuto all’ombra della Torre, si è preso la scena con una prestazione di carattere. La vittoria in rimonta sul serbo Dusan Lajovic vale il pass per il paradiso tennistico. “Devo ancora realizzare tutto questo”, ha confessato a caldo ai microfoni di SuperTennis. “È un sogno che diventa realtà. Ho sempre sperato di giocare partite al meglio dei cinque set. Sono veramente contento, credo di meritarmelo”.

L’attimo dopo il match point è stato un misto di incredulità e gioia pura. “Ho avuto un momento di confusione, non sapevo cosa fare”, racconta Francesco. Poi lo sguardo è andato verso il suo angolo. Lì ha visto il suo team saltare e abbracciarsi. “Mi ha pervaso il cuore di felicità e orgoglio”. I primi festeggiamenti sono stati intimi, autentici. Un bacio alla fidanzata, gli occhi lucidi di chi ha condiviso il percorso. La dedica del ventitreenne pisano è un abbraccio collettivo: ai genitori, ai nonni che non si perdono un match, alla famiglia allargata e a tutto lo staff tecnico.

C’è tanta Toscana in questa impresa. Maestrelli porta in dote la grinta della sua terra, quella stessa determinazione mostrata nel 2022 al debutto ATP proprio a Firenze. Da allora, la crescita è stata costante. Il 2025 è stato l’anno della consacrazione nei Challenger, con i trionfi allo Ion Țiriac e a Bergamo che lo hanno rilanciato in classifica. Oggi, con il best ranking al numero 137 del mondo raggiunto proprio a inizio gennaio 2026, Francesco non è più solo una promessa. È una certezza.

Il “ragazzo di casa nostra” è diventato grande. Ora lo attende la sfida più bella: scendere in campo tra i giganti, portando un pezzo di Pisa sui campi più prestigiosi del mondo.