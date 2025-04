Pisa si riconnette con Dubai: torna il volo diretto

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Toscana Aeroporti e Flydubai hanno ufficialmente annunciato la ripresa del volo diretto tra l’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” e Dubai, dopo una pausa invernale. A partire dall’1 aprile, il collegamento sarà nuovamente attivo, con una frequenza di tre voli settimanali. Questa rotta diretta offre ai viaggiatori un accesso comodo e rapido a Dubai, che a sua volta funge da hub per numerose destinazioni internazionali in Medio Oriente, Asia e Africa, ampliando notevolmente le opportunità di viaggio per chi parte dalla Toscana.

Con il supporto di Flydubai, una compagnia nota per i suoi impegni a migliorare la connettività tra mercati poco serviti, i passeggeri italiani possono ora godere di un servizio più comodo e accessibile verso una vasta rete di destinazioni internazionali, sia in classe economica che business.

Il ritorno del volo Pisa-Dubai consolida ulteriormente la posizione dell’aeroporto di Pisa come uno degli scali più importanti in Italia per la connettività internazionale. Oltre a rafforzare i flussi turistici tra la Toscana e Dubai, la rotta ha un impatto positivo anche sullo sviluppo economico e commerciale della regione, permettendo agli imprenditori e alle aziende locali di accedere facilmente a mercati globali.