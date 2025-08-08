37.7 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arresto cardiaco durante un’escursione in Val di Fassa: muore 72enne di Pistoia

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo era a fare una. passeggiata con la moglie sul sentiero Friedrich August

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Arresto cardiaco durante un'escursione in Val di Fassa: muore 72enne di Pistoia
Arresto cardiaco durante un'escursione in Val di Fassa: muore 72enne di Pistoia (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Un escursionista di 72 anni, residente a Pistoia, è morto nella tarda mattinata di oggi (8 agosto) in seguito a un arresto cardiaco lungo il sentiero 557, noto anche come sentiero Friedrich August, che collega l’omonimo rifugio al Rifugio Pertini, in Val di Fassa.

L’uomo si trovava in compagnia della moglie a quota 2267 metri quando ha accusato il malore. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale unica 112 intorno alle 10. Subito è stato attivato l’intervento dell’elisoccorso, mentre una squadra della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si preparava a supportare le operazioni da terra.

L’elicottero ha sbarcato in quota il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata via terra e trasportata alla camera mortuaria di Campitello di Fassa.

Gli operatori hanno anche accompagnato la moglie dell’escursionista a valle.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
38.5 °
36.4 °
32 %
2.6kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (16)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (11)Partito Democratico (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati