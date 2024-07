A Pistoia l’unica data toscana del tour di Tommaso Paradiso

Getting your Trinity Audio player ready...

È una delle date più attese dell’estate toscana dal punto di vista dei concerti musicali.

È il concerto di Tommaso Paradiso al Pistoia Blues Festival. Il Tommy Summer Tour toccherà Pistoia domenica (7 luglio) in piazza Duomo.

Tommaso Paradiso è uno fra i più grandi artisti italiani amati dal vivo, grazie a un repertorio che è entrato nella storia della musica contemporanea italiana negli ultimi dieci anni. Molte canzoni della sua carriera sono diventate delle vere e proprie hit sin dal momento dell’uscita, e durante i live vengono cantate all’unisono unendo il pubblico di varie generazioni. La dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce: forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band, composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni. Lo scorso 28 giugno è uscito il disco Tommaso Paradiso in concerto in streaming e doppio vinile.

“Suonare nei principali palazzetti italiani lo scorso inverno è stato un’esperienza importante. – racconta Tommaso Paradiso – Quest’estate, con il Tommy Summer Tour 2024, sarà un’occasione per ritrovare il pubblico in un contesto diverso. Voglio che questo show sia un momento di condivisione. Sarà un percorso attraverso i brani che hanno segnato la mia carriera, cantandoli insieme al pubblico. Sarà bello vivere questi momenti. Sul palco ci sarà la mia band, con cui condivido musica e vita da ormai tre anni. Siamo in 11, e come nei palazzetti, ci sarà anche Marco Rissa nelle date estive. Sarà un concerto pieno di energia, tutto rigorosamente live. Questo è qualcosa che ho voluto fortemente, abbiamo lavorato tantissimo sul sound e ne vado orgoglioso. Portare la mia musica sul palco è la cosa che mi gratifica di più”

Ad accompagnarlo sul palco: Matteo Cantaluppi – anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), oltre all’ex compagno nei The Giornalisti Marco Rissa (chitarra).

Il concerto inizierà alle 21,30 e gli ultimi biglietti sono disponibili a 45 euro pià diritto di prevendita su Ticketone e Ticketmaster.

Il festival Blues proseguirà in Piazza Duomo con Elio e Le Storie Tese (8 luglio), i doppi show di Mario Biondi/Dee Dee Bridgewater (11 luglio) e Matteo Mancuso/Mark Lettieri (12 luglio), Antonello Venditti (13 luglio, sezione Storytellers), The Devon Allman Project (13 luglio Teatro Bolognini).