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Anche l’assessora regionale Cristina Manetti nel comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Collodi

La nomina è stata formalizzata con decreto del ministro della cultura Alessandro Giuli: "Pinocchio patrimonio universale"

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Manetti Cristina
Foto di: toscana notizie
Meno di 1 ' di lettura

PESCIA – L’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti entra ufficialmente a far parte del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. La nomina è stata formalizzata con decreto del ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha disposto l’integrazione del Comitato nazionale istituito per coordinare le iniziative dedicate ai duecento anni dalla nascita dell’autore di Pinocchio.

“Ringrazio il ministro della cultura Alessandro Giuli, il presidente della Fondazione nazionale Collodi Giordano Bruno Guerri e tutti i componenti del Comitato nazionale per questa nomina che accolgo con grande onore e responsabilità – dichiara Cristina Manetti –. Carlo Collodi rappresenta una delle personalità più straordinarie della cultura italiana e toscana. Pinocchio è un patrimonio universale che continua a parlare a generazioni diverse, attraversando lingue, confini e culture. Far parte del Comitato nazionale che accompagnerà le celebrazioni del bicentenario della sua nascita significa contribuire a valorizzare un’eredità culturale unica, rafforzando il legame tra la Toscana e una delle opere più amate e conosciute al mondo“.

 

 

© Riproduzione riservata

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