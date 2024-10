Una retrospettiva su Gian Maria Volontè al centro del festival Presente Italiano a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Grande appuntamento a Pistoia alla riscoperta del cinema italiano del passato e del presente.

Torna, dal 15 al 21 novembre, tra il cinema Roma e la Libreria Lo Spazio di Pistoia il festival Presente Italiano, dedicato al cinema nazionale.

Per la decima edizione dopo Massimo Troisi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli e Totò il festival, ideato e diretto da Michele Galardini, dedica a Gian Maria Volonté, a 30 anni dalla morte, il manifesto realizzato dalla graphic designer Margherita Perugi.

Nell’immagine appare il Volonté de La classe operaia va in paradiso di Elio Petri ma tra i film in programma ci saranno anche Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Porte aperte, Sbatti il mostro in prima pagina e Sacco e Vanzetti.

Partita anche la call, aperta fino al 3 di novembre, per partecipare alla selezione della giuria popolare. I giurati dovranno partecipare alle proiezioni dei sei film in concorso e votare. Il sorteggio di coloro che saranno chiamati a giudicare le pellicole avverrà pubblicamente il 6 novembre alle 19 in diretta Facebook.