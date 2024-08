A Quarrata una ‘Marcia per la giustizia’ dedicata ai giovani: c’è don Luigi Ciotti

QUARRATA – È rivolta in particolare ai giovani la Marcia per la giustizia del 2024 a Quarrata, in provincia di Pistoia. Un appuntamento fisso che quest’anno per la prima volta non vedrà Antonio Vermigli, suo ideatore ed organizzatore, venuto a mancare a luglio del 2023.

Alla fine dell’anno scorso alcune delle persone che da sempre collaboravano, a vario titolo, alla sua organizzazione, si sono riunite e hanno deciso di continuarne l’esperienza continuando ad operare sulle orme del suo fondatore, pensando anche ad alcune novità.

L’appuntamento è per il 7 settembre. A partire dalle 21 gli ospiti della Marcia per la Giustizia di quest’anno dialogheranno intorno al tema L’urgenza della pace. Sul palco di piazza Risorgimento a Quarrata si alterneranno gli interventi di don Luigi Ciotti (fondatore Gruppo Abele e Libera), Giovanni Bombardieri (Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria), Rosy Bindi (già ministro e attuale presidente del comitato del centenario di Don Milani), Antonella Lombardo (insegnante di danza e fondatrice di DanceLab Armonia) e del (o della) portavoce del Seminario Giovani.

Fra le novità del 2024 la realizzazione del Seminario Giovani: un laboratorio pomeridiano rivolto a giovani dai 14 ai 30 anni, i quali saranno chiamati ogni anno a riflettere sul tema scelto per l’edizione. Quest’anno ad animarlo sarà don Luigi Ciotti. A conclusione del laboratorio i giovani si sceglieranno un portavoce che sarà il primo relatore del momento di riflessione in piazza Risorgimento.

Come ormai da alcuni anni, non si farà il corteo a piedi da Agliana a Quarrata.

“Questa sarà la prima marcia senza il contributo all’organizzazione di Antonio Vermigli, mio padre ed ideatore dell’evento – dichiara il coordinatore del comitato organizzativo della Marcia, Tommaso Vermigli – Durante lo scorso autunno don Luigi Ciotti, con il quale ho la fortuna di lavorare insieme, mi ha incoraggiato, in molte occasioni, ad assumermi l’impegno e la responsabilità di continuare ad organizzare la Marcia. Mi ha trasmesso un messaggio chiaro e appassionato: “:a memoria di tuo padre la facciamo continuando ad impegnarci per i valori che hanno ispirato la sua vita”. Così nel dicembre scorso ci siamo riuniti. Erano presenti alla Casa della Solidarietà di Quarrata tanti “amici della Marcia” venuti anche da lontano. In quell’occasione abbiamo deciso che era giusto continuare. Eccoci qua e grazie anche a tutti coloro che hanno offerto il loro apporto. Abbiamo previsto alcune novità per questa edizione e il tema della Marcia di quest’anno è L’urgenza della pace. Non possiamo perdere il senso della realtà; occorre sempre fare i conti con l’attualità. Quest’ultima ci chiama a prendere posizione, a metterci in gioco. In momenti storici segnati dalla violenza (verbale e fisica) e dalla guerra, dobbiamo proporre e perseguire con convinzione delle alternative concrete tese alla pace e alla giustizia. La Marcia di quest’anno è un piccolo seme in questa direzione”.

“Voglio ringraziare Tommaso e tutti gli amici della Marcia per aver continuato l’eredità di Antonio – commenta il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – L’appuntamento con la Marcia rappresenta un momento importante per tenere alta l’attenzione non solo sul tema della pace, ma anche su tanti aspetti sociali che ci riguardano da vicino, come la lotta alle ingiustizie, l’impegno contro le disuguaglianze e la povertà. Tutte battaglie che Don Luigi Ciotti porta avanti quotidianamente da decenni e che, anche per questo, ci hanno spinto a conferirgli la cittadinanza onoraria di Quarrata”.