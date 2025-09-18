31.7 C
Riammessa la lista civica ‘È Ora’ nel collegio di Pistoia

Vinto il ricorso, la civica per Tomasi sarà in tutti i collegi: "Una notizia positiva per noi e per la democrazia in Toscana”

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Regionali, alla civica per Tomasi anche il sostegno dell'ex sindaco di Prato Roberto Cenni
(foto ufficio stampa)
PISTOIA – La Lista civica È Ora per Tomasi presidente è stata ufficialmente riammessa nel collegio di Pistoia dopo il ricorso all’Ufficio elettorale regionale, presentato martedì scorso (16 settembre).

Trapela soddisfazione dal comitato promotore della Lista civica che sottolinea: “Il nostro progetto civico ha raccolto 11mila firme in tutta la Toscana e in tutti i collegi. Abbiamo superato un primo scoglio non facile. Forti delle nostre ragioni e certi del nostro buon operato, nel rispetto della giustizia sovrana, abbiamo presentato un ricorso che è stato accolto. È una notizia positiva per noi e per la democrazia in Toscana“.

“Ora – aggiungono – ripartiamo più carichi di prima, consapevoli che la Toscana deve cambiare rotta e consapevoli che la nostra Lista civica è pronta a raccogliere e a dare voce a tutti i delusi”.

