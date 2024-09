Parla svizzero l’edizione del Gp Industria & Artigianato a Larciano con Marc Hirschi

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Parla svizzero l’edizione del Gp Industria & Artigianato a Larciano.

Marc Hirschi porta per la prima volta la Svizzera nell’albo d’oro del Gp Industria & Artigianato, giunto alla sua 46esima edizione, giungendo tutto solo sul traguardo di Larciano in una gara funestata dal maltempo, che ha costretto il taglio dell’ultimo dei 9 giri previsti su un circuito al solito duro e selettivo. Dopo una fuga iniziale di 13 uomini – Mark Stewart (Corratec Vini Fantini), Andrea Peron, Antonio Polga (Team Novo Nordisk), Paul Ourselin (Totalenergies), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Baptiste Huyet (TDT-Unibet), Yuma Koishi (JCL Team Ukyo), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #InEmiliaRomagna), Matteo Spreafico (MG.K Vis Colors For Peace), Tommaso Bambagioni (Work Service – Vitalcare – Dynatek), Davide De Cassan (Team Polti Kometa) e Aaron Van der Beken (Bingoal WB) – che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 3’20” durante il penultimo giro è arrivata la forte reazione del gruppo tirato prevalentemente dalla UAE Team Emirates e dalla EF Education – EasyPost.

L’accelerazione, che riportava il plotone a distanza di sicurezza dai battistrada, veniva seguita dall’attacco in testa alla corsa di Huyet e Calzoni che approcciavano l’ultimo giro con un vantaggio leggermente superiore al minuto. Era allora l’Uae Team Emirates a prendere in mano decisamente le redini dell’inseguimento, andando ad annullare il tentativo dei fuggitivi.

Sul tratto più duro dello strappo del Fornello partiva quindi Marc Hirschi, con un’azione decisa che lo portava a scollinare San Baronto con 24″ sui diretti inseguitori, Javier Romo e Christian Scaroni, e 30″ su ciò che rimaneva del gruppo. In discesa arrivava il forcing degli inseguitori ma, a causa della strada bagnata, Scaroni terminava a terra dicendo addio alle sue chance di vittoria. Romo non rimaneva da solo per troppo tempo, tanto che alle sue spalle rientrava, e successivamente partiva al contrattaco, l’uruguaiano Guillermo Tomas Silva. Il tentativo del portacolori della Caja Rural-Seguros Rga era tardivo, con Hirschi che aveva tutto il tempo di godersi l’applauso del pubblico di Larciano, giunto al traguardo nonostante il meteo proibitivo, celebrando il suo sesto successo stagionale, settantesimo per la UAE Team Emirates. A 4″ Guillermo Thomas Silva coglieva uno storico primo podio per l’Uruguay mentre a 9″ il vincitore dell’edizione 2022 Diego Ulissi precedeva Javier Romo completando la festa del team emiratino.

Il vincitore del 46esimo Gp Industria & Artigianato di Larciano, Marc Hirschi, ha dichiarato in conferenza stampa: “È stata una corsa difficile ma sono contento di come sia andata. Abbiamo dovuto accelerare prima del previsto, dopo che ci era stato comunicato il taglio di un giro del percorso, ma non ci siamo fatti trovare impreparati. Era importante avere un buon vantaggio per riuscire ad affrontare la discesa con tranquillità per questo ho spinto a fondo in salita. Ringrazio l’organizzazione che ha voluto agire a favore della sicurezza di noi corridori, perchè le condizioni meteo erano decisamente critiche. Adesso testa ai prossimi appuntamenti come il mondiale, che si correrà sulle strade di casa mia“.

ll secondo classificato Guillermo Thomas Silva ha detto: “Sono orgoglioso di essere il primo corridore uruguaiano sul podio di una corsa così importante. Ieri abbiamo visionato la discesa in allenamento e sapevamo che poteva essere selettiva, ancor più col bagnato. Mi sono trovato a mio agio e ho provato a ricucire il gap ma Hirschi era troppo lontano. È un risultato positivo e mi dà morale”.

Il terzo classificato Diego Ulissi ha detto: “Siamo molto contenti per questo risultato, anche perchè non era scontato viste le condizioni meteo. Ha vinto Hirschi, che è uno dei corridori più forti al mondo, e lo ha dimostrato facendo la differenza sullo strappo del Fornello. Il mio terzo posto è la ciliegina sulla torta. Meglio di così non poteva andare”.