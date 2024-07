Pistoia Basket 2000, pubblicato il calendario: si parte in casa con Napoli

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Il Pistoia Basket 2000 partirà contro il Napoli al PalaCarrara.

Così dice il calendario di serie A1 della stagione 2024/25, presentato questa mattina.

Il debutto è in programma per il 29 settembre al PalaCarrara contro la GeVi Napoli e quindi, in campo in via Fermi, ci sarà subito un gradito ex come Zach Copeland, protagonista della stagione 2022/23 chiusa con il salto di categoria in serie A. Successivamente subito in vista due trasferte consecutive: il 6 ottobre in casa della Virtus Bologna ed il 13 ottobre al PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Il girone d’andata si chiuderà, il 12 gennaio, con la trasferta in casa di una delle neo-promosse (Trieste) mentre il doppio turno casalingo consecutivo nel girone di ritorno ci sarà a febbraio con le partite contro Treviso (2 febbraio) e Scafati (9 febbraio) ed anche fra marzo ed aprile con Trieste e Sassari. Complessivamente i biancorossi disputeranno sette partite fra le mura amiche nel girone d’andata e otto nel ritorno.

Per quanto riguarda le pause, un primo stop ci sarà a novembre per la prima “finestra” dedicata alle nazionali e la seconda sarà a febbraio dove ci si fermerà ancora per le qualificazioni degli azzurri a EuroBasket 2025 e la Final Eight di Coppa Italia in programma, anche nel 2025, alla Inalpi Arena di Torino. L’ultima partita casalinga della regular season sarà domenica 4 maggio contro la Vanoli Cremona mentre la 30esima giornata vedrà i biancorossi impegnati in trasferta al PalaBigi contro Reggio Emilia.

“Adesso conosciamo anche quello che sarà il nostro percorso durante l’intera stagione – il commento dopo la pubblicazione del calendario da parte del coach di Estra Pistoia Basket 2000, Dante Calabria – indipendentemente da quello che è stato deciso, visto che poi le squadre vanno affrontate tutte allo stesso modo, devo dire che siamo di fronte ad un campionato molto duro ed equilibrato, come è da tradizione in Italia. Sicuramente, nel nostro percorso di crescita, giocare due delle prime tre partite fuori casa non è l’ideale ma non possiamo fare altrimenti e quindi non vediamo l’ora di iniziare la preparazione e conoscerci in campo per affrontare al meglio il campionato”.