Pistoia Basket crede ancora nei miracoli: vittoria corsara a Venezia

Umana Venezia – Pistoia Basket 2000 90-93 (16-20, 32-45, 57-72)UMANA VENEZIA:

Tessitori 16, MCGruder 8, Lever ne, Casarin, Moretti 8, Ennis 29, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 11, Wheatle 3, Simms 3, Wiltjer 2. All.: Spahija

ESTRA PISTOIA BASKET: Benetti 8, Della Rosa 3, Ceron ne, Paschall 12, Chiti ne, Cooke 12, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi 9, Allen 16, Valerio-Bodon 9. All.: Okorn

ARBITRI: Rossi (Arezzo), Bettini (Bologna), Capotorto (Roma)

NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: Kabengele (V) al 3’, Cooke (P) al 19’30”. Fallo antisportivo: Allen (P) al 21’, Benetti (P) al 24’.

VENEZIA – Per il Pistoia Basket 2000 non è ancora finita. La vittoria a Venezia rende ancora possibile, seppur difficilissima, la salvezza per i ragazzi di Okorn.

All’ultima curva utile per non dover già decretare finita la stagione con la retrocessione matematica la squadrea trova una partita di grande orgoglio (e di 93 punti segnati) in casa di una delle squadre più in forma del girone di ritorno di Lba come l’Umana Venezia e adesso aspetta i risultati dei posticipi del lunedì di Cremona e Napoli: basta che una delle due non centri la vittoria e il verdetto è ancora rimandato. Nella 28° giornata di LBA, l’Estra passa al Taliercio per 90-93, dopo essere stata avanti anche di 19 punti grazie ad un primo tempo sontuoso contro una Umana Reyer che ha sbagliato quasi tutto nei primi 20′.

Coach Okorn ripropone oramai il quintetto canonico con Allen e Benetti: l’inizio è davvero ottimo con Forrest subito bello caldo (8 punti nel primo quarto) ed è 4-12 per l’Estra con Venezia che ha grosse difficoltà in attacco. E anche quando entra Paschall il ritmo rimane comunque positivo con 6 punti per l’ex Golden State arrivando al 16-20 del 10’ con l’Umana tenuta a galla da Tessitori.

L’inizio di secondo quarto è sempre a favore per l’Estra con Forrest e la schiacciata di Valerio-Bodon vale l’allungo (20-29) al 13’ con Venezia che si affida alle mani educate di Ennis (25-31) al 15’. Per i biancorossi c’è da cavalcare un super Forrest che colleziona già 18 punti al 17’ con Pistoia avanti 27-36 quando coach Okorn chiama il primo time-out del match. Ed anche se Ennis martella, l’Estra trova Valerio-Bodon dall’angolo e Saccaggi in zingarata per il 30-41 al 18’. I biancorossi lottano in difesa ed all’intervallo lungo è 32-45.

L’Estra apre il terzo quarto con un’altra bomba di Forrest (32-48) con anche Cooke che si fa sentire in attacco nonostante ci sia da contenere Kabengele in difesa (38-50 al 22’). Grossa sostanza anche da parte di Benetti che trova coraggio dalla lunetta (40-57 al 24′) e l’Estra allunga in maniera notevole con Saccaggi e Allen in coast to coast per il 42-61 (25’) che è il massimo vantaggio sul +19, prima del tentativo di rimonta di Venezia con Kabengele e Moretti (49-63).

Nell’ultimo quarto si riparte dal 57-72 per l’Estra che viaggia con ottime percentuali e deve far fronte al tentativo di rimonta dei padroni di casa (62-72) stoppata da un triplone fuori ritmo di Allen. Venezia, però, rientra definitivamente con due bombe di Ennis e Moretti (71-77 al 34’). L’Estra torna a segnare con altri quattro punti di Allen (73-81) ma Ennis è caldo come una vaporiera, proprio come contro di lui lo è Allen (82-88 al 38’). I padroni di casa si avvicinano ancora, 87-90, e gli ultimi 40″ sono davvero convulsi ma Parks fa 0/2 nel momento decisivo mentre Forrest è glaciale ai tiri liberi ed è il mattone finale per l’impresa.