Tegola sul Pistoia Basket 2000, lungo stop per Simone Zanotti

Nella semifinale del torneo di Modena ha rimediato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale

Sport
REDAZIONE
Tegola sul Pistoia Basket 2000, lungo stop per Simone Zanotti (foto ufficio stampa)
PISTOIA – Tegola sul precampionato del Pistoia Basket 2000: si fa male Simone Zanotti. 

Il giocatore, uno dei migliori di questo inizio stagione, ha rimediato un infortunio nella semifinale della Us Basket Cup, poi vinta, di Modena. Ieri (1 settembre) è stato sottoposto ad esami strumentali specialistici che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale.

Il giocatore sarà rivalutato costantemente dallo staff medico del club ed ha immediatamente iniziato le cure fisioterapiche a riguardo: il periodo di stop è fissato in 40 giorni.

© Riproduzione riservata

