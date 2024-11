Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Associazione a delinquere per gestire le scommesse clandestine: dieci rinvii a giudizio a Prato.

Ad annunciare il provvedimento il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli: gli indagati erano nove italiani e un cinese, accusati anche di associazione a delinquere.

È stata infatti ricostruita l’esistenza di un sistema di raccolta di scommesse illegali

e clandestine, sia on line su appositi siti clonati, sia in sale slot, ubicate a Prato in via

Castagnoli, in via Longobarda e ni via Galilei, riconducibili tutte a cittadini cinesi.

Sono state sottoposte a sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini

preliminari di Prato, le sale via Longobarda e di via Galilei.

Nel corso delle indagini sono state emesse misure cautelari nei confronti di alcuni degli indagati.