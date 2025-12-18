Dall’ansia al risveglio muscolare: tablet in corsia per coinvolgere pazienti e famiglie

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – La tecnologia entra in corsia, ma lo fa con un volto umano. Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Stefano nasce un nuovo protocollo di cura. Si chiama H.E.R.M.E.S. ed è un modello innovativo di stimolazione digitale pensato per i pazienti più fragili.

Il cuore del progetto è l’uso di tablet equipaggiati con contenuti specifici. Non servono per svago, ma per la riabilitazione. All’interno si trovano video, immagini e audio creati su misura da fisioterapisti e logopedisti. Ci sono app studiate per tenere allenata la memoria, favorire l’orientamento e, fattore cruciale, ridurre l’ansia e la paura tipiche del ricovero in rianimazione.

La sfida del team diretto dal dottor Vittorio Pavoni è combattere l’immobilità. Stare fermi troppo a lungo porta a debolezza muscolare e rischia di innescare il delirium. Grazie a questi strumenti, si garantisce una stimolazione multisensoriale attiva 24 ore su 24. Il paziente può esercitarsi senza sosta, senza affaticarsi eccessivamente e senza richiedere un aumento del personale sanitario. L’obiettivo finale è ambizioso: ridurre i tempi medi di degenza.

La vera rivoluzione è l’inclusione. Il tablet diventa un ponte. Permette ai familiari (caregiver) di diventare protagonisti del percorso di cura. I parenti, formati dal personale, aiuteranno i propri cari a svolgere gli esercizi cognitivi o motori. Il progetto, frutto di un lavoro multidisciplinare che unisce medici, infermieri e terapisti, guarda anche al “dopo”. Ciò che si impara in reparto diventa un bagaglio fondamentale per continuare la riabilitazione a casa, garantendo continuità tra l’ospedale e il ritorno alla vita quotidiana.