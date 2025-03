Denunciati in 13 trovati a giocare d’azzardo in una casa di Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Un’altra bisca clandestina smantellata a Prato, nella zona di via Pistoiese: 13 persone denunciate, sequestrato il denaro.

La Polizia di Prato, nell’ambito dell’attività di prevenzione del territorio, ha eseguito un mirato interventoin un edificio abitativo di via Pistoiese, conosciuto dagli agenti per possibili attività illegali connesse al gioco d’azzardo, riscontrandovi all’interno la presenza di diversi soggetti intenti a praticare il gioco cinese denominato Mahjong, considerato illegale.

Nello specifico i poliziotti della Squadra Volante, transitando nella suddetta, hanno notato in prossimità della porta d’ingresso di un immobile di civile abitazione ubicato nel quartiere ad alta densità abitativa di cittadini orientali, un andirivieni di soggetti di etnia cinese che destavano sospetto e pertanto hanno proceduto al controllo.

Fatto accesso nell’immobile, gli agenti hanno riscontrato, al primo piano dello stabile, tre stanze al cui interno erano collocati tavoli, attorno ai quali vi erano seduti tredici soggetti, tutti cittadini cinesi regolari, intenti a giocare ed ognuno di loro era in possesso di cospicue somme di denaro contante.

Nel corso dell’accertamento gli operatori hanno rinvenuto sui tavoli tessere del gioco e denaro in banconote di vario taglio per un totale di 12608 euro, che sono stati sequestrati, mentre i soggetti sono stati tutti denunciati all’autorità giudiziaria per la partecipazione ed esercizio del gioco d’azzardo.