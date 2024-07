Maximulta da 12mila euro all’insegnante di guida senza autorizzazione

La donna stava preparando un allievo, regolarmente iscritto all’autoscuola, per l’esame di guida, senza possedere il titolo necessario.

All’istruttrice abusiva e al rappresentante legale dell’autoscuola è stata applicata una sanzione amministrativa per circa 12mila euro.

Il comandante della polizia provinciale di Prato, Michele Pellegrini, sottolinea nell’occasione l’importanza dell’operato del corpo: “Questa operazione ha permesso di prevenire ulteriori truffe a danno dei cittadini e delle autoscuole regolarmente autorizzate, tutelando l’integrità del nostro territorio”.