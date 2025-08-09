Notte di sangue in provincia di Prato: gambizzato un 27enne maghrebino

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Nella giornata di ieri (8 agosto), intorno alle 16, nei pressi della pista ciclabile che costeggia il fiume Bisenzio nella zona Il Cantiere, si è registrata una gambizzazione di un cittadino maghrebino di 27 anni, già noto per reati contro il patrimonio e inerenti al traffico di stupefacenti, con esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha preso al polpaccio. La vittima è stata ricoverava, non versa in pericolo di vita ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

La procura di Prato ha aperto un procedimento penale per x aggravate e ha avviato le indagini per scoprire le ragioni di quello che appare essere un regolamento di conti, con il supporto degli appartenenti alla Squadra Mobile di Prato.

Sempre nella giornata di ieri, intorno alle 14, in via Strozzi, a Prato, un pakistano di 19 anni è stato colpito con un grosso coltello all’orecchio da due persone. Anche in relazione a tale vicenda quest’ufficio ha aperto un procedimento penale per lesioni personali aggravate e ha avviato le indagini, con l’ausilio della Squadra Mobile di Prato.

E, ancora, dopo la mezzanotte odierna, si è registrato a Poggio a Caiano, in via Michelangiolo, una contesa violenta che ha coinvolto due italiani e un marocchino, tutti di giovane età. I due italiani hanno riportato lesioni di diversa entità da arma da taglio. I feriti sono stati portati al pronto soccorso e non versano in pericolo di vita.