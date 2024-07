Utilizza manodopera irregolare in azienda: imprenditore in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Cinque operai, originari della Cina, non in regola sul territorio nazionale. Sono stati identificati durante un servizio di controllo del territorio dai carabinieri di Montemurlo all’interno di un’azienda tessile del territorio.

Arrestato il proprietario dell’azienda, un loro connazionale, per sfruttamento della manodopera e denunciato il fratello per ingresso non regolare nel territorio dell’Ue. La sua posizione è emersa durante i controlli delle forze dell’ordine.

La Procura della Repubblica di Prato ha disposto per l’arrestato il giudizio per direttissima davanti al Tribunale di Prato. L’uomo ha trascorso la notte in carcere.