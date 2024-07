Uomo accoltellato a Prato, arrestati cinque connazionali della vittima

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È stato accoltellato nella notte del 6 luglio scorso a Prato. Per l’aggressione del 42enne di origine cinese oggi (10 luglio) la polizia ha fermato cinque uomini, suoi connazionali.

Quattro di loro sono stati identificati e arrestati a Villa San Giovanni, uno a Catania: per tutti il fermo è stato disposto dalla pm di Prato Laura Canovai.

La vittima, attualmente in via di miglioramento, era stata soccorsa in via Marsala vicino alla sua abitazione, con lesioni all’addome dovute a un’arma da taglio. A quanto emerge dalla ricorstruzione dell’evento e dalle testimonianze, le lesioni non sono state inferte sul luogo del ritrovamento ma in un night frequentato dalla vittima.

Secondo quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza e dai successivi accertamenti della scientifica, il 42enne si trovava nel locale intorno alle 2: proprio qui sarebbe stato prima colpito alle spalle con una bottigliata alla testa, successivamente preso a calci e pugni e infine accoltellato dai cunque aggressori, che si sono dileguati su due auto.

L’uomo è stato soccorso da un dipendende del locale, cui è stato chiesto dal 42enne di essere portato vicino alla sua abitazione in via Marsala.

Le indagini proseguono per portare alla luce il movente.