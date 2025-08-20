Violenta grandinata, allagamenti e alberi cadutI: danni per il maltempo a Montemurlo

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – A seguito dell’ondata di maltempo di oggi pomeriggio (20 agosto), il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha disposto l’apertura del Coc centro operativo della protezione civile comunale.

Le squadre di protezione civile comunale sono state attive sul territorio fin dai primi momenti del forte temporale e hanno risposto a tutte le chiamate di intervento, alcune delle quali sono sempre attive e in fase di risoluzione.

Sono caduti 51 millimetri di pioggia in meno di mezz’ora e grandine grossa che ha causato danni ai veicoli.

La situazione che desta la maggior preoccupazione è la caduta di tre grossi pini che bloccano completamente il transito sulla via Giuseppe Di Vittorio a Bagnolo. Le squadre di pronto intervento di Consiag servizi comuni sono a lavoro e in un paio d’ore la circolazione dovrebbe essere ripristinata regolarmente, quindi entro le 23,30 circa. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo degli alberi.

Il Coc resterà attivo per tutta la notte il monitoraggio del territorio e dei corsi d’acqua attraverso le squadre di protezione civile comunale.

Il sindaco Calamai ha disposto tramite un’ordinanza la chiusura fino a domani (21 agosto) alle 12 di tutti i parchi e giardini comunali; l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, giardini pubblici e aree di gioco; l’interdizione a persone o mezzi lungo le piste ciclopedonali; la chiusura del cimitero comunale; la chiusura di tutti i tipi di commercio ambulante itinerante e posteggi fuori mercato; di tutti i mercati rionali in conseguenza della possibile impraticabilità e pericolosità delle viabilità principale e strade di collegamento. Eventuale proroga della chiusura, sarà oggetto di successiva ordinanza.

A seguito della forte ondata di maltempo si sono registrati allagamenti stradali e di alcuni garage. Sul posto sono intervenuti le squadre della protezione civile comunale con idrovore. Il vice sindaco Alberto Vignoli e l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero sono sul territorio e stanno seguendo e coordinando le operazioni di gestione dell’ondata di maltempo sul territorio.

Per necessità e segnalazioni si può contattare il numero della protezione civile comunale (attivo 24 ore) al 335.1846512.