The Kolors in concerto in piazza Duomo per ‘Settembre Prato è Spettacolo’

PRATO – Prosegue con un gruppo top della musica italiana la serie di concerti in piazza Duomo a Prato.

Lunedì 2 settembre nel cartellone di Settembre Prato è Spettacolo, The Kolors arrivano nello spazio che li ha già visti ospiti per un fortunatissimo concerto nel 2015.

La data è una collaborazione – come altre date del festival – fra Fonderia Cultart e LEG -Live Emotion Group.

Il tour toccherà, oltre all’Italia, paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia del successo di Italodisco – oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera – e di Un ragazzo una ragazza, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.

Dopo hit come Italodisco e Un ragazzo una ragazza, i The Kolors hanno segnato l’estate 2024 con un altro tormentone, Karma, il loro nuovo singolo in uscito a maggio, la canzone colonna sonora della nuova campagna di una nota marca di gelato.

Con Karma, i The Kolors esplorano ancora una volta nuovi territori degli anni Ottanta. La canzone infatti è un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette.

“Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago – racconta Stash – Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante. Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura felice”.